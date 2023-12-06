10.3 % ارتفاعًا فى عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجاري تصل إلى 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدره 10.3 ٪.

وأرجع الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات أسباب الانخفاض إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 33.7 ٪ حيث بلغت 2.94 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 4.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجغ ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 11.1 %، منتجات البترول بنسبة 68.2 ٪، أسمدة بنسبة 65.9 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 36.5 ٪) .



ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 81.3 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4 % ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 157.2 ٪ ، سجاد وكليم بنسبـة 42.0 ٪).

وأشار الجهاز الى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 16.5 ٪ حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهــر سبتمبر 2023 مقابل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: ( القمح بنسبة 8.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 39.1 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( منتجات البترول بنسبة 14.9 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 27.0 %، الغاز الطبيعي بنسبة 27.2 ٪، سيارات ركوب بنسبة 156.6 % ).