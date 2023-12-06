المنيا تتابع زراعة محصول القمح الإستراتيجي

تابع اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال زراعة محصول القمح ، وتوفير التقاوي المنتقاة والأسمدة المدعمة ، والوقوف علي كافة احتياجات المزارعين، وتقديم كافة التسهيلات أمامهم لتحقيق أعلي إنتاجية ذات عائد اقتصادي مرتفع، من محصول القمح الإستراتيجي، بما يعود بالنفع علي المزارع.

من جانبه، تابع الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أعمال زراعة محصول القمح، وكذلك أعمال مبادرة "ازرع" والتي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بهدف دعم زراعة 90 ألف فدان من محصول القمح، حيث شملت الجولة قري مركزي (المنيا- ابوقرقاص)، وقري الظهير الصحراوي الغربي.

التقي خلالها ببعض المزارعين لحثهم وتشجيعهم علي زراعة محصول القمح، والتأكيد علي عدم استخدام تقاوي الموسم الماضي؛ لضمان الوصول إلى أعلى إنتاجية، وتحقيق اقصي استفادة بكل ما تقدمه الدولة من دعم، مع استمرار التواصل الفعال مع مديرية الزراعة بأجهزتها المختلفة، للتصدي لأي عوائق وتذليلها أمام المزارعين.

وفى ذات السياق، وجه وكيل الوزارة مدير الإدارة الزراعية بأبوقرقاص، بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي، وتدقيق البيانات وإدخالها على منظومة الكارت الذكي، لتيسير صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، مع ضرورة التواجد الدائم مع المزارعين، لحل أي مشاكل أو معوقات قد تواجههم، والتوعية بطرق الري المحوري المتطور والري بالرش والتنقيط ، بهدف ترشيد استخدام مياه الري، وذلك في إطار نشر الوعى والممارسات الزراعية الجيدة بين المزارعين.