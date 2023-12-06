5 معلومات عن مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد قبل صدام الدوري الإنجليزي الليلة

تتجه انظار محبي ومتابعي الدوري الإنجليزي، مساء اليوم، الى المواجهة النارية التى تجمع مانشستر يوناتيد وتشيلسي في اطار منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة البريميرليج لموسم 2023 ـ 2024.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستريوناتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، كوكوريلا.

في خط الوسط: موسيس كايسيدو، كونور جالاجير، إنزو فيرنانديز.

في الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا، هاري ماجواير، لوك شاو، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

في الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

موقف الفريقين بجدول الدوري الإنجليزي

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 24 نقطة، ويأتى تشيلسي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

وتعرض فريق مانشستر يونايتد للهزيمة في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، أما تشيلسي فقد حقق فوزًا صعبا على برايتون بنتيجة 3-2.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

و تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وتذاع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الليلة بالدوري الانجليزي، عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

واسند التعليق الصوتي لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي للمعلق حسن العيدروس على القناة الصوتية الاولى.

ويلتقي تجمع مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب "الأولد ترافورد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.