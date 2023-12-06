الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع المستبعدين من كأس العالم للأندية

كولر
كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع المستبعدين من قائمة كأس العالم للأندية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة كانت مع المستبعدين فقط، وأكد لهم ثقته في قدراتهم ولكن هناك لوائح تحكمه، وهذا لا يقل من قدراتهم".

وأضاف أمير هشام: "كولر أكد للاعبين أنه اختار القائمة حسب المراكز التي يحتاجها، وأن خروجهم لا يعني عدم الاعتماد عليهم في المستقبل أو التشكيك في إمكانياتهم الفنية".

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