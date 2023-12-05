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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: كولر يرفض ضم حمدي وفيتوريا سعيد لعودة حجازي

شبانة
شبانة

يرفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي  فكرة التعاقد مع لاعب الأحمر السابق، أحمد حمدي بعدما أصبح حرًا بعد نهاية عقده مع ناديه الكندي.

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كشف الإعلامي محمد شبانة أن أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق من العناصر الجيدة، ولكن من الصعب انتقاله للنادي الأحمر، وهناك أحاديث عند انتقاله للزمالك أو بيراميدز، وكولر تحفظ على ضمه.

وتابع: "هناك حالة سعادة كبيرة بالنسبة لجمهور نادي اتحاد جدة بشأن عودة أحمد حجازي، بل أن الجماهير تريد أن يتقلد حجازي شارة قيادة الفريق وليس بنزيما".

وأضاف: "فيتوريا بالتأكيد سعيد بعودة احمد حجازي ويتمنى ايضا عودة الونش مع عبدالمنعم في خط دفاع منتخب مصر".

وتابع: لكن الونش من الصعب اللحاق بامم افريقيا، وبنسبة 100% حجازي سيكون موجود مع المنتخب الوطني في كوت ديفوار.
 

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الجريدة الورقية