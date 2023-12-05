الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو الحديدي: العلاقة بين كولر وعبد القادر وصلت لطريق مسدود

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب الأهلي

علَقَ عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق على أنباء استبعاد أحمد عبد القادر وصلاح محسن من قائمة الفريق المتجهة إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر الجاري.

txt

الحديدي: الأهلي يدفع ثمن غرور كولر

وقال الحديدي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

العلاقة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وأحمد عبد القادر وصلت إلى طريق مسدود، واللاعب بات خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا وأصبحت أيامه معدودة داخل جدران القلعة الحمراء، وكذلك صلاح محسن الذي لا يحظى بثقة المدرب السويسري.

الجريدة الورقية