غداً.. مؤتمر انتخابى حاشد لرئيس الوفد فى منيل شيحة

عبدالسند يمامة يدعو المصريين إلى التدفق على صناديق الانتخابات بالسباق الرئاسى

رؤية وفدية لإدارة الأزمة الاقتصادية وتطوير ملفات التعليم والصحة

حل القضية الفلسطينية بإقامة الدولة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس

لابد من تعزيز دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية

يعقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مؤتمرًا جماهيرياً حاشداً فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء فى منطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة فى مسقط رأسه، بحضور قيادات الحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وحشود من أبناء محافظة الجيزة.

ويلقى الدكتور عبدالسند يمامة خطاباً سياسياً مهماً، يتناول خلاله رؤية حزب الوفد للعديد من القضايا المحلية والإقليمية والأحداث الجارية على الساحة، خاصة فيما يتعلق بتطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيونى.

وأكد الدكتور عبدالسند أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا بإقامة الدولة على حدود 4 يونيو 1967 والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، ووقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة لأهالى غزة.

ويطرح المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة رؤية الوفد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتطوير السياسات المالية والنقدية، حتى يتم التعافى بشكل كامل ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وكذلك طرح آليات تطوير ملفات التعليم والصحة وعلاج جميع الأزمات، ودعم جهود البناء والتنمية وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل فعلى على أرض الواقع بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.

وثمَّن الدكتور عبدالسند يمامة حرص المصريين فى الخارج على المشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى، ليضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الوطن متحملين عناء الطقس السيئ، محتشدين أمام صناديق الاقتراع، رداً على دعوات المقاطعة ومحاولات أهل الشر عرقلة مسار الديمقراطية.

ودعا رئيس الوفد جموع الشعب المصرى لأن يحذوا حذو أشقائهم من أبناء الجاليات المصرية، ويحتشدوا أمام اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الدستورى وواجبهم الوطنى فى رسم ملامح المستقبل.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن وعى المصريين وكياستهم السياسية ستجعلهم أكثر حرصاً على التدفق على صناديق الانتخابات للتصويت فى أهم حدث سياسى تشهده البلاد، فى ظل وجود أربعة مرشحين بالسباق الرئاسى.