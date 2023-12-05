فرصة جديدة أمام المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم الأولى

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، عن توفر فرصة جديدة أمام المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى" ستكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الآليات التي تسير بها المسابقة بداية من امتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، تمثل أكثر الآليات شفافية في انتقاء المعلمين الجدد.

تسلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم الثانية

وتسلم وزير التربية والتعليم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مساعد للعام الثاني.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد بالوزارة.



وأكد وزير التربية والتعليم أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

و أعلن الدكتور صالح الشيخ أن عدد المتقدمين لمسابقة العام 2023 بلغ 105491 متقدما، انطبقت الشروط على 65987 متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني 55250 متقدما نجح منهم 20866، وبعد إعلان النتائج تم فتح باب التظلمات، مشيراً إلى أن الجهاز قام بفحص عدد 1537 تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح أن أعمال الامتحان تمت على مدار 143 جلسة مدة كل واحدة منها ساعتين ونصف، موزعين على 61 يوم عمل شاملة أيام السبت بإجمالي 671 ساعة عمل، بمعدل عمل 11 ساعة يوميًا.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث في شهر يناير المقبل، والتي تشمل الإعلان عن الحاجة إلى عدد 11114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد 18886 معلم مساعد مادة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع 150 ألف معلم مساعد، وجه رئيس الوزراء أيضا بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.