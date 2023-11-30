ننشر نموذج عقد تعيين المعلمين الجدد 2023

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نموذج عقد تعيين المعلمين الجدد 2023 الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم للعام الأول.

وبدأت المديريات التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية التعاقد مع المعلمين الجدد خلال الأسبوع الجاري بعد صدور الشهادات المؤمنة التي تعد أحد مسوغات التعيين الأساسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسلم المعلمين الجدد الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى عملهم في المدارس سيتم فورًا ولن يستغرق وقتا طويلا.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن العمل فى إنهاء إجراءات التعاقد سيكون سريعاً، للمساهمة فى سد العجز بالمدارس.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس التى بها عجز حسب توزيع المعلمين وفق الثابت ببطاقة الرقم القومى لمحل إقامة المعلم وقت التقديم على المسابقة.

قرارات تعاقد المعلمين الجدد

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم السنة الأولى، استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وأكد وزير التربية والتعليم أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.



وطالب وزير التربية والتعليم المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعقبها إجراء تدريبات اللياقة البدنية والذهنية وانتهاء بالاختبارات المقررة من قبل جهة معنية، في إطار الآليات التي تم تحديدها لانتقاء المعلمين الجدد.