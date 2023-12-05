الإسماعيلي يعود لطريق الإنتصارات ويسقط البنك الأهلي بثنائية

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا غاليًا مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وبادر فريق الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق عمر الساعي الذي سجل الهدف في الدقيقة 16، قبل أن يدرك فريق البنك الأهلي التعادل في الدقيقة 48 عن طريق أمير مدحت.

وفي الشوط الثاني، أحرز عماد حمدي الهدف الثاني للإسماعيلي، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأبناء الدراويش

ويعد هذا الفوز الثاني للإسماعيلي، وذلك بعد 5 تعثرات.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز الـ14 ، في حين تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ3 في المركز الـ18 والأخير من المسابقة المحلية.