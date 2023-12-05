إيهاب جلال مستمر في تدريب الإسماعيلي رغم سوء النتائج

أكدت مصادر مطلعة عن نية إدارة نادي الإسماعيلي في استمرار إيهاب جلال المدير الفني للفريق رغم النتائج السيئة الفترة الأخيرة وأخرها الخسارة أمام براميدز.

وطالب عدد من المقربين من إدارة النادي بالإبقاء على المدرب خاصة أن العدد الكبير من اللاعبين دون خبرة وفي حاجة لجهد كبير.

وأكد البعض على وجود نية لاستمرار إيهاب جلال حتى نهاية الموسم مهما كانت النتائج لتحقيق الاستقرار داخل الفريق.

وقال أحمد حسام " ميدو" في تصريحات تليفزيونية ،رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش.