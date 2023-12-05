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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عدلي القيعي يصدم جماهير الأهلي بشأن مهاجم الفريق

عدلى القيعي
عدلى القيعي

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على تصريحات  رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عدلي القيعي، بشأن مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وقال زيدان خلال تصريحاته، إن القيعي صدم كل الجماهير الأهلاوية، خاصة في ظل وجود أزمة حقيقية في خط الهجوم، بعدما فشل الفرنسي موديست في اقناع الجماهير حتى هذه اللحظة.

وأضاف، كولر غير مقتنع بصلاح محسن، بعدما أعطاه أكثر من فرصة لإثبات ذاته، وكهربا مظلوم لأنه في الأساس هو جناح وليس مهاجم صريح

وأكمل، أن عدم التعاقد وإيجاد مهاجم قوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، ستأثر كثيرا في مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة.

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