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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياسر إبراهيم يشارك في مران الأهلي الجماعي

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم

شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة.

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وانتظر إبراهيم في التدريبات الجماعية اليوم، والتي اشتملت على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي، الذي قام بتنفيذه بعد العودة من تنزانيا.

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات بعد تعادله مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات.

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