غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل سلطة القرنبيط المشوي

سلطة القرنبيط المشوي من السلطات الصحية التي يمكنك تناولها عند الشعور بالجوع المفاجئ، فتحتوي على نسبة ألياف عالية، تساعد على الشعور بالشبع فترة طويلة وتحسين عملية الهضم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة القرنبيط المشوي الصحي.

سلطة القرنبيط

طريقة عمل سلطة القرنبيط المشوي

المقادير

- قرنبيط : رأس (مقطع)

- زيت نباتي : 3 ملاعق كبيرة

- زبادي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- طحينة : نصف كوب

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- قرنفل : 1 حبة

- ماء : ربع كوب

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي القرنبيط في صينية فرن ورشيها بالزيت النباتي.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 35 دقيقة حتى تصبح حبات القرنبيط ذهبية اللون، ثم اتركيها جانباً حتى تبرد قليلاً.

في وعاء جانبي ضعي اللبن الزبادي، والملح، والفلفل الأسود، والطحينة، وعصير الليمون الحامض، والقرنفل، والماء، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

ضعي القرنبيط المشوي في طبق التقديم، واسكبي الصلصة فوقه وقدميه.

فوائد تناول القرنبيط

يعزز الهضم الصحي

تعتبر الخضراوات من أفضل مصادر الألياف، يحتوي كل كوب من القرنبيط على 2 جرام من الألياف، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي عن طريق الحفاظ على انتظام الأمعاء.

يحتوي القرنبيط على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وهو غني بشكل خاص بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا تذوب في الماء.

يقي من السرطان

نظرًا لأن القرنبيط ملئ بالعناصر الغذائية المفيدة لك ، تتم حاليًا دراسة القرنبيط والخضروات الصليبية الأخرى لخصائصها المحتملة المضادة للسرطان ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

القرنبيط ، على وجه الخصوص ، يحتوي على "تركيز غني من المركبات المضادة للأكسدة ، بما في ذلك فيتامين ج ، وبيتا كاروتين ، والمغذيات النباتية مثل كيرسيتين وكايمبفيرول.

يعزز صحة القلب

يحتوي القرنبيط على سلفورافان، وهو مركب نباتي يعمل كمضاد للأكسدة، ويساعد في تقليل الضرر الالتهابي الناتج عن الاجهاد التأكسدي، والذي يسبب تطورًا في أمراض القلب.

غنى بحمض الفوليك

القرنبيط غنى بالفيتامينات مثل C وK، كما أنه مصدر مثالى لحمض الفوليك الذى يدعم نمو الخلايا في الجسم وهو ضروري أثناء الحمل، كما أنه خالٍ من الدهون والكوليسترول، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

ويحتوي كوب القرنبيط على 25 سعرة حرارية و5 جرامات من الكربوهيدرات و2 جرام فقط من الألياف الغذائية.