الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يعلن عن اعتماد خارطة طريق لإنهاء الحرب

السودان
السودان

 

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار إير، اعتماد خارطة طريق لإنهاء الحرب وبناء الدولة السودانية القائمة على حكم سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وصياغة دستور البلاد توطئة للانتخابات القادمة.

 

ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي عن عقار قوله خلال مخاطبته فعاليات الملتقى التنسيقي لحكام الأقاليم وولاة الولايات بولاية القضارف اليوم،

"إن الحرب القائمة الآن حرب موارد وليست للسودانيين ولكن لجهات دعمت قيام الحرب لطرف قوات الدعم السريع المتمردة بهدف الاحتلال والاستيطان وليس من أجل تحقيق الديمقراطية كما يزعمون".

وشدد عقار على ضرورة فتح صفحة جديدة من أجل تأسيس جيش وطني يستوعب التعدد والنوعية لتفادى تجزئة دولة السودان.

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