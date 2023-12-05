"القومى للمرأة" يطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحثه على الادلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية 2024، أطلق المجلس حملة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، بأداء صوتي لفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق والإعلامية نشوى الحوفي.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعاً ووصولا للمستمعين، علاوة على نشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس .

وتستعرض الحملة مجموعة من الرسائل الهامة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك حق دستوري وواجب وطني لاستكمال مسيرة تنمية الوطن .