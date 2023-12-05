حمادة عبداللطيف: معتمد جمال يسير بخطى جيدة مع الزمالك ولا يمكن التفريط في زيزو

أكد حمادة عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يسير بخطى ثابتة مع معتمد جمال المدير الفني للفريق، رغم عدم وصوله للأداء المطلوب ولكن الفوز هو الأهم.

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وتابع عبداللطيف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "معتمد جمال مدرب واقعي وناجح في إدارة الفريق حسب إمكانيات اللاعبين".

وأضاف حمادة عبداللطيف: "أوباما مستواه تطور بشكل كبير بجانب زيزو وشيكابالا ودونجا والمثلوثي هم الأكثر تأثيرًا مع الفريق، وهم أصحاب خبرات وعليهم دور كبير في عبور تلك المرحلة".

وقال نجم الزمالك السابق: "محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق لن يوفيه أي كلام حقه بما يكفي، هو لاعب على قدر المسؤولية سواء خلقيًا أو مهاريًا، وأشعر براحة نفسية عند وجوده بالتشكيل الأساسي".

واختتم: "زيزو لا بد أن يستمر داخل نادي الزمالك مخمل كانت الإغراءات المادية المعروضة لرحيله، خاصةً أنه لا يوجد بديل له في الوقت الحالي ولا يمكن تعويضه".