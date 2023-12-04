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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رشا رزق تنضم لنجوم مهرجان أم الإمارات

رشا رزق
رشا رزق

تشارك الفنانة رشا رزق في فعاليات مهرجان أم الإمارات، التي تقام فعالياته بصحبة نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي والعالمي.

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موعد حفل رشا رزق في مهرجان أم الإمارات 

رشا رزق التي اشتهرت بأغاني الكارتون عبر مختلف قنوات الاطفال، يقام حفلها في الـ 23 من ديسمبر الجاري في العاصمة أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها 

 

 

رشا رزق

 

 

نبذة عن رشا رزق 

رشا رزق مُغنّية سورية ولدت في دمشق  ظهرت موهبتها الموسيقية في الغناء منذ عمر مبكر، وبدأت بدراسة الموسيقى العربية في عمر التاسعة، شاركت في العديد من الأنشطة الموسيقية لفرق شابة أولها فرقة ليزر، ثم شكّلت مع إبراهيم سليماني فرقة «الأفق»

 

 

 أستاذة غناء أوبرالي في المعهد العالي للموسيقى بدمشق ، الذي تخرجت منه في 2002  تتلمذت على يد  التحقت بعدة ورشات عمل: في دمشقفي الإيكول نورمال، في مالطا مع المايسترو ريكاردو موتي ، وفي أوبرا برلين مع مغني الباريتونرومان تريكيل.

نبذة عن مهرجان أم الإمارات

يُقدِّم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة السياحة والثقافة أبو ظبي ، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفال، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم. وتتمحور النسخة السابقة من المهرجان حول موضوعٍ مستوحى من فترة الرخاء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ليتجاوب مع مشاعر الحنين إلى الماضي لدى زوّاره بنظرة من المستقبل.

أماكن فعاليات مهرجان أم الإمارات

تتوزَّع فعاليات مهرجان أم الإمارات في هذه الدورة على أربع مناطق، هي منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوُّق والتذوُّق، ويُقدَّم فيها مزيجٌ من التجارب المحلية والعالمية في التسوُّق، ليستمع الزوّار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوِّعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي. وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلُّج وغيرها.

 

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