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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأذري تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأذري جيحون بايراموف في موسكو اليوم الثلاثاء، تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بجانب التعاون في إطار الدول الخمس المطلة على بحر قزوين. 

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وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه تم التأكيد خلال مباحثات الوزيرين الروسي والأذري على ضرورة زيادة الجهود لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس حزمة الاتفاقيات الثلاثية على أعلى مستوى للفترة 2020-2022. 

 

وأضاف البيان: "تطرق الوزيران أيضا إلى القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا التعاون في إطار خماسية دول بحر قزوين".

 

وفي سياق آخر، اعتبرت الرئاسة الروسية (الكرملين) ترشيح مجلة "تايم" الأمريكية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقب "شخصية العام" ليس ذا أهمية، مشيرة إلى أنه من الصعب التقليل من دور بوتين في روسيا والعالم. 

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الجائزة مهمة للرئيس الروسي: "لا ليست كذلك، وعلى أي حال لا يمكن التقليل من دور بوتين في بلدنا ودوره في العالم"، مؤكدا أن الرئيس بوتين يلعب دورا استثنائيا في العالم.

 

يُذكر أن من بين المرشحين لهذا اللقب ملك بريطانيا تشارلز الثالث ومغنية البوب تايلور سويفت وكتاب سيناريو وممثلين بارزين في هوليوود.

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