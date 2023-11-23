عاجل
دعم غزة.. السيسي: نبحث عن الإنسانية بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة السيسي: الموقف المصري رافض بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير اللبناني الأوضاع في جنوب البلاد

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف

بحث نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوجدانوف"، مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار الوضع في جنوب لبنان، مُشددًا على ضرورة عدم اتساع التصعيد إلى دول المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط في سياق التصعيد الحاد الفلسطيني الإسرائيلي وبالأخص الوضع في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "أكد الجانب الروسي مرة أخرى على ضرورة عدم التصعيد المسلح ليشمل دول المنطقة وتكثيف الجهود لتحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

الجريدة الورقية