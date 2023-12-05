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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الثانية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التقدم للنسخة الثانية من برنامج الدبلوماسية الشبابية، وذلك انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، وتعزيزاً لمفهوم الدبلوماسية الشبابية ودورها في تعظيم تواجد الشباب المصري في الساحة الدولية وتوطيد العلاقات الدولية الشبابية.

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يهدف البرنامج إلى تعظيم التعاون الشبابي المصري الدولي، وتعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وممارسات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وتمكينهم من رسم خريطة طريق بروح شبابية للتعاون والمساهمة بفعالية في وضع الرؤي والبرامج التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات لمواجهة تحديات المستقبل العالمي، والعمل على تعزيز قدراتهم على التعامل مع المستجدات العلمية والتقنية.

كما يتيح البرنامج فرص التمثيل الشبابي في المحافل المحلية والدولية والإقليمية، والمشاركة في عضوية المجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية، وفرص بناء القدرات وتنمية المهارات وبناء الشراكات والتشبيك في المجتمع الشبابي الدولي.

وحددت وزارة الشباب والرياضة شروط التقدم للمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية كالتالي:

١. أن يكون مصري الجنسية من المقيمين داخل مصر خلال فترة التدريب.

٢. أن يكون من الفئة العمرية من ١٨ حتى ٣٥ عام.

٣.أن يكون على معرفة واطلاع عام وشغف وإلمام بالقضايا والسياسات الشبابية والمحلية والدولية.

٤.أن يكون فاعلاً في المجتمع أو في المجالات العلمية أو العملية أو الدراسية أو الرياضية أو الكشفية.

٥.إجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة بالإضافة للتمكن من لغة ثالثة.

٦.أن يتمتع بمهارات عرض وإلقاء ومهارات شخصية واجتماعية جيدة.

٧.ألا يكون قد سبق فصله، أو إسقاط عضويته من عضوية إحدى الهيئات الشبابية أو الرياضية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية.

٨.اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية.

⬇ للتقديم :
‏https://www.emys.app/sport/ydp/

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