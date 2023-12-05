تعليمات رسمية لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 إلكترونيًا على الرابط المخصص لذلك.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 يستمر من اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 31 ديسمبر 2023.

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضغط هنا).

ولتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجب استخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب.

ويمكن الحصول على البريد الإلكتروني الموحد وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب (من هنا).



تعليمات استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمديريات التعليمية في خطاب رسمي، فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023).

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن ذلك حرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان الكترونياً واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة جميع المستندات الخاصة باستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة (نظامي / منازل) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر.