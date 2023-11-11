حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

ويدفع طلاب الشهادة الإعدادية رسوم تسجيل استمارة الامتحانات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات ومنافذ فوري.

كما يجب على طلاب الشهادة الإعدادية دفع عشرة جنيهات كدعم لمشروعات تذهب لصالح المدارس التابعة لها الطلاب.

ويلزم على الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بتقديم هذه الأوراق كاملة وفقًا للمتطلبات المذكورة أعلاه لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بتحديد نظام امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بإخطار الطلاب في أسرع وقت ممكن بطريقة امتحانات الشهادة الإعدادية يستعدوا لها مبكرًا.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، حدد إجراءات جديدة للتطبيق على امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل.

وقرر وزير التربية والتعليم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، ثم تراجع عن ذلك وترك القرار في يد المحافظين.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن يحتوي ظرف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية.

ونوه وزير التربية والتعليم بزيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لمنع تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان.

أوراق مطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024: