فتح باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 إلكترونيًا

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 على موقعها الإلكتروني.

ويستمر تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 من اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 31 ديسمبر 2023 .

ضرورة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي ضروري لدخول الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى ميكنة أعمال الامتحانات بشكل عام منذ سنوات، لذلك أصبح تسجيل الطالب استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي جزءًا أصيلًا من أعمال الامتحانات ودونها لن يدخل الطالب الاختبارات سواء فى الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 يتم مرة واحدة فى الفصل الدراسي الأول، ومن ثم يستطيع الطالب دخول اختبار الفصلين الدراسيين الأول والثانى من العام الدراسى الحالى 2023-2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 الإلكترونية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضغط هنا).

ولتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجب استخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب.