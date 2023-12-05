خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على استمارة الصف الثالث الاعدادي

بحث أولياء الأمور في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،وذلك مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي، وتفاصيل وطريقة التقديم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 .

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 للطلاب وأولياء أمورهم في السطور التالية، وكذلك الفئات المسموح لها بالتقدم لـ دخول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، والتي جاءت على النحو التالي:

رفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 6*4.

في حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة استمارة إلكترونية جديدة.

تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة.

التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب.

يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة.

يتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار في جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها.

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب، ولكل من يرغب من الطلاب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، الدخول على ربط موقع زارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولكن يجب رفع المستندات المطلوبة بشكل صحيح دون وجود أخطاء.

الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

- من سبق دخولهم امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ورسبوا عامين متتاليين.

- الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلم الأساسي عام 2022.

- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل.

- الطلاب الراسبون في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل.

- الطالب الناجح بالصف الثاني الإعدادي الأزهري ويرغب في التعليم العام من الخارج منازل.

- الطلاب الراسبون بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة وما قبلها له حق التقدم على نظام المنازل.

وفي ذات الصدد، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023) وحرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان الكترونياً واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بإستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ( نظامي / منازل ) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر، يتم الالتزام بما يلى:

موافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية.

- قيام مدير إدارة الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك وتشمل بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة ( كود المعلم / الأسم / رقم الموبايل به واتساب وبيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.