ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للتطوع

نحتفل هذا العام باليوم العالمي للتطوع وهو الموافق الخامس من ديسمبر من كل عام، فالتطوع أساس الإعتراف بقوة العمل الجماعي فى تلبية إحتياجات وإمكانيات لا حدود لها للتنمية المستدامة والغذاء والتعليم للجميع ، والبيئة النظيفة والصحة الجيدة ،حيث يُعد العمل التطوعي موردًا هائلاً متجددًا لحل المشكلات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية في كافة أنحاء العالم، فأولئك المتطوعون هم أول من يقدم المساعدة لمن يحتاجها ، وخاصة أوقات الأزمات وحالات الطوارئ .

وهذا العام تحتفل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية باليوم العالمي للتطوع من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والتي من ضمنها ( تنفيذ أنشطة تطوعية ومشروعات خدمة مجتمعية على مستوى مراكز الشباب بالمحافظات وذلك اليوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ بمشاركة أعضاء أندية التطوع بالمحافظات- قيام متطوعي وزارة الشباب والرياضة بتنظيم فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " ايديكس" الذي تنظمه وزارة الدفاع المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من الرابع حتى السابع من ديسمبر الجاري- مبادرة "الوعي ..حياة" بالتعاون مع مركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف بمشاركة عضوات اندية الفتاة والمرأة وأعضاء أندية التطوع- تنظيم أنشطة تطوعية وتقديم مساعدات إجتماعية لقرى حياة كريمة في إطار مبادرة " أنت الحياة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب على مستوى المحافظات- ملتقى مساعدي منسقي الجوالة والجوالات بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من من الرابع حتى السابع من ديسمبر الجاري).

كما سيتم إلقاء الضوء على اليوم العالمي للتطوع فى البرامج الإذاعية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شبكة البرنامج العام -برنامج " تحيا مصر " والذي يذاع من العاشرة إلى الحادية عشر صباحا يوم الخامس من ديسمبر الجاري).