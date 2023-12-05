الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، يقود محاولات للصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بالساعات الحالية.

إقرأ أيضًا..

txt

"أنا مسبتش الدين".. حسين الشحات ينكر اتهامات المغربي| تفاصيل

txt

تفاصيل أقوال حسين الشحات أمام النيابة في واقعة صفع الشيبي

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيبو يجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف، من أجل إنهاء الأزمة وحلها بعد خضوع الشحات لجلسة التحقيق في النيابة العامة".

في سياف متصل قام حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنفي أنه اعتدي بالسب والضرب على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، خلال مثوله أمام النيابة العامة، اليوم، الاثنين، للتحقيق معه بسبب تلك الواقعة.
وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت الشحات وهو يقود بالاعتداء بالضرب على الشيبي، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، في نهاية الموسم الماضي بمسابقة الدوري الممتاز.

وأخلت النيابة العامة، سبيل حسين الشحات، اليوم، الاثنين، على ذمة القضية بعدما أنكر الاعتداء على محمد الشيبي، وطلب شهادة عدد من لاعبي الأهلي وهم محمود كهربا ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر رغم عدم حضورهم للواقعة طبقا لما أظهرته الكاميرات التي التقطت الواقعة.

وقال الشحات لجهات التحقيق إنه لم يوجه أي شتائم للاعب بيراميدز، مؤكدا أن ما حدث كان مجرد نرفزة ملعب بسبب ضغوط المنافسة بين الفريقين.

مواد متعلقة

رمضان السيد: حسين الشحات يقدم مستوى متراجعًا مع الأهلي في الفترة الأخيرة

الشحات: الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجري في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة

استدعاء محمد الشيبي لقائمة المغرب الأولية استعدادا لتصفيات كأس العالم

ميدو عن فوز الأهلي أمام الإسماعيلي: إيهاب جلال غامر.. وحسين الشحات في أفضل حالاته

الأهلي يتقدم على سانت جورج في الشوط الأول بأقدام الشحات

الشحات يحرز هدف التقدم للأهلي أمام سانت جورج (فيديو)
الجريدة الورقية