ارتفاع أسعهار سيارات إم جي في مصر

أعلن وكيل سيارات إم جي في مصر، شركة المنصور للسيارات،عن أحدث قائمة لـ “أسعار سيارات إم جي في مصر”، والتي يتم العمل بها بدايةً اليوم، وضمت قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر الصادرة عن شركة المنصور للسيارات، 4 طرازات هي: "إم جي 5، إم جي 6، إم جي +R5X، وإم جي ZS"، فيما غابت عن القائمة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "إم جي hs".

بحسب قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة شركة المنصور للسيارات، فإن جميع سيارات إم جي شهدت ارتفاعات في الأسعار.

أسعار سيارات إم جي في مصر

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات إم جي في مصر، الصادرة عن الوكيل الرسمي للعلامة شركة المنصور للسيارات.

أسعار mg5 في مصر

تقدم السيارة mg5 بـ3 فئات من التجهيزات كالتالي:

فئة classic أصبح سعرها 809990 جنيه



فئة comfort أصبح سعرها 849990 جنيه



فئة luxury أصبح سعرها 889990 جنيه

أسعار MG6 في مصر

تقدم السيارة MG6 بفئتين من التجهيزات كالتالي:



فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و89 ألف و990 جنيه

فئة LUXURY Red interior أصبح سعرها مليون و114 ألف و990 جنيه

أسعار +RX5 في مصر

تقدم السيارة +RX5 بفئتين من التجهيزات كالتالي:

فئة COMFORT أصبح سعرها مليون و360 ألف جنيه

فئة LUXURY أصبح سعرها مليون و420 ألف جنيه

أسعار ZS في مصر

تقدم السيارة ZS حالياً بـ 3 فئات من التجهيزات كالتالي:

فئة classic غير متوافرة

فئة comfort أصبح سعرها 929990 جنيه

فئة comfort accessorized أصبح سعرها 949990 جنيه

فئة luxury أصبح سعرها 969990 جنيه

إم جي RX5 Plus أحدث سيارات MG في مصر

وتعد السيارة إم جي RX5 Plus أحدث طرازات إم جي في مصر، وزودت السيارة إم جي RX5 Plus بمحرك تيربو بقوة 1.5 لتر يتوافق مع ناقل حركة مزدوج القابض ب 7 سرعات يعطي 171 حصانا عند 250 نيوتن متر من عزم الدوران، بسرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة، بالإضافة إلى ميزة مثبت السرعة.