جنود الاحتلال يلهون بدراجات أطفال استشهدوا تحت القصف.. فيديو

شارك الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل، عبر حسابه في منصة إكس، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يلهون بدراجات أطفال غزة بعد هدم منازلهم.

وظهر في مقطع الفيديو جنود إسرائيليين، يلهون بدراجات الأطفال وكتب الإعلامي الأميركي المعروف عنه تضامنه مع أهالي غزة، "ISRAELI soldiers ride the bikes of the children they bombed" ، جنود إسرائيليون يركبون دراجات الأطفال الذين قصفوهم".

واعتاد الإعلامي الأمريكي، جاكسون هينكل، انتقاد جرائم العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أسفر عنها وفاة العديد من الأبرياء من بينهم أطفال ونساء وكبار سن.