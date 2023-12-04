الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جنود الاحتلال يلهون بدراجات أطفال استشهدوا تحت القصف.. فيديو

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

شارك الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل، عبر حسابه في منصة إكس، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يلهون  بدراجات أطفال غزة بعد هدم منازلهم.

وظهر في مقطع الفيديو جنود إسرائيليين، يلهون بدراجات الأطفال وكتب الإعلامي الأميركي المعروف عنه تضامنه مع أهالي غزة، "ISRAELI soldiers ride the bikes of the children they bombed" ، جنود إسرائيليون يركبون دراجات الأطفال الذين قصفوهم".

واعتاد الإعلامي الأمريكي، جاكسون هينكل، انتقاد جرائم العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أسفر عنها وفاة العديد من الأبرياء من بينهم أطفال ونساء وكبار سن.

 

مواد متعلقة

عاجل.. خان يونس تتعرض لأعنف قصف منذ طوفان الأقصى

أول مجموعة من أهالي غزة تصل قطر للعلاج

سيارات الإسعاف تعجز عن الوصول لخانيونس تحت القصف الإسرائيلي

عاجل.. "مجاهدو القسام دكوا إسرائيل" أبو عبيدة يعلن حصاد اليوم

يد ماسك تتلطخ بالدماء.. زيارة مالك إكس لإسرائيل تغلق حساب القسام

عاجل.. تعطيل صفحة كتائب القسام في منصة إكس

الياسين 105 ورجوم.. المقاومة تدك مواقع إسرائيلية بأسلحة مختلفة

عاجل.. كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بعبوة شواظ في بيت حانون
الجريدة الورقية