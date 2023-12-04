الجيش المالي يعلن صده 4 هجمات جهادية

وقال الجيش المالي، إنه صد أربعة هجمات "إرهابية" في أربع بلدات في شمال البلاد، بما في ذلك هجوم في بلدة ميناكا، التي يحاصرها جهاديون تنظيم الدولة الإسلامية.

وجاء في بيان صدر مساء الأحد أن "القوات المسلحة المالية (فاما) صدت على التوالي هجمات إرهابية ضد أربعة مواقع (عسكرية) في محليات لابيزاغان وغوسي وتيساليت وميناكا".

قال الجيش المالي، على الرغم من التركيز الكبير للمقاتلين الإرهابيين العازمين على خوض معركة مع قواتنا، ألحقوا بهم هزيمة دموية بتحييد عشرات الإرهابيين واعتقال حوالي عشرين شخصا، وفي ميناكا، وهي بلدة مهمة في شمال شرق مالي بالقرب من الحدود النيجرية.

وتعرض البرج الخلوي لشركة أورانج-مالي للهاتف في المدينة لأضرار في الهجوم، وفقا لمسؤول في الحاكم، مما جعل الاتصالات هناك صعبة للغاية.

ومما يعقد جمع المعلومات والتحقق منها صعوبة الوصول إلى المواقع النائية والمصادر المستقلة في سياق متدهور عموما.

منذ عام 2012، ابتليت مالي بأنشطة الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والعنف من قبل جماعات الدفاع عن النفس المعلنة ذاتيا واللصوصية، وتقترن الأزمة الأمنية بأزمة إنسانية وسياسية عميقة.

ويعاني الشمال على وجه الخصوص من تصاعد المواجهات العسكرية منذ آب/أغسطس.

وأثار انسحاب بعثة الأمم المتحدة، الذي طرده المجلس العسكري الحاكم، سباقا للسيطرة على الأراضي بين الجيش والجهاديين والانفصاليين الذين حملوا السلاح ضد الدولة المركزية.

امتدت الأزمة الأمنية في الدولة التي يحكمها المجلس العسكري منذ عام 2020 إلى المركز وكذلك بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ، وهما بلدان أيضا في أيدي الأنظمة العسكرية منذ الانقلابات في عامي 2022 و 2023 على التوالي.

قتل العديد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، يوم الثلاثاء في غارات نسبت إلى الجيش المالي في كيدال، وهو ما قد ينذر بالمعركة القادمة من أجل هذا المعقل لتمرد الطوارق وقضية سيادة رئيسية للدولة المركزية.

أفاد الإطار الاستراتيجي الدائم (CSP) ، وهو تحالف من الجماعات المسلحة ذات الأغلبية الطوارق ، في بيان صحفي عن مقتل 14 شخصا ، من بينهم ثمانية أطفال تجمعوا أمام مدرسة وستة من الوجهاء ، وفقا ل CSP بواسطة طائرات بدون طيار تركية الصنع من الجيش المالي.

وتحدث السكان والشهود، الذين تحدثوا في الغالب شريطة عدم الكشف عن هويتهم حفاظا على سلامتهم، عن ستة أو سبعة أو تسعة قتلى، دون أن يكون لديهم نظرة عامة على كل منهم.

قال أحد العاملين الصحيين، إن قتل ستة أشخاص بينهم أطفال في غارات جوية شنها الجيش المالي. في المستشفى، أصبنا"،

ولم تحصل السلطات المالية في البداية على أي رد. وأشار الجيش على الشبكات الاجتماعية يوم السبت إلى أنه «حيد» في اليوم السابق بأصوله الجوية عددا معينا من الأهداف التي كانت تستعد لعمليات داخل المخيم الذي أخلته بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) مؤخرا.

وتؤكد أعمال الحرب التي وقعت يوم الثلاثاء، وهي أول قتلة في كيدال نفسها منذ أن استأنف تمرد الطوارق الأعمال العدائية مع الدولة في أغسطس، المخاوف من مواجهة يختمر فيها عشرات الآلاف من سكان المدينة، المركز التاريخي لتمرد الاستقلال ومفترق طرق على الطريق إلى الجزائر، لبعض الوقت.

ويعد تمرد كيدال ومنطقتها، حيث عانى الجيش من هزائم مذلة بين عامي 2012 و2014، مصدرا قديما للغضب في باماكو.

لقد جعل العقداء الذين تولوا مسؤولية البلاد بالقوة في عام 2020 استعادة السيادة الإقليمية شعارهم.

ومع ذلك، يسيطر المتمردون على كيدال الذين وافقوا بعد صعودهم في عام 2012 على وقف إطلاق النار في عام 2014، لكنهم حملوا السلاح مرة أخرى.

تزامنت انتفاضة الاستقلال عام 2012 مع دخول الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى العمل. لم يتوقف الجهاديون أبدا عن محاربة الدولة المركزية وأي وجود أجنبي ، مما أغرق مالي في أزمة أمنية وسياسية وإنسانية امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

اتصل بتركيا

ومنذ أغسطس، أصبح الشمال مرة أخرى مسرحا لتصعيد بين الجهات الفاعلة الموجودة (الجيش النظامي والمتمردون والجهاديون).

وأثار انسحاب بعثة الأمم المتحدة، الذي طرده المجلس العسكري، سباقا للسيطرة على الأراضي، حيث طالبت السلطات المركزية باستعادة المخيمات، وعارضها المتمردون وحاول الجهاديون القيام بذلك. استفد من هذا لتعزيز قبضتهم.

ووعد إجلاء مينوسما لمخيمها في كيدال بأن يكون الأكثر قابلية للاشتعال.

تحسبا لرحيل مينوسما ، غادرت قافلة كبيرة للجيش في 2 أكتوبر باتجاه كيدال.

لكن بعثة الأمم المتحدة، التي قيدها تدهور الأمن، سرعت انسحابها وغادرت مخيم كيدال الأسبوع الماضي. سيطر التمرد الانفصالي على الفور ، قبل الجيش.

أثار التسرع في فك ارتباط مينوسما غضب المجلس العسكري ، الذي أراد أن يجعل هذا المغادرة يتزامن مع وصول الجيش. وقالت البعثة إن العقبات التي وضعها المجلس العسكري على عملية الإجلاء أجبرت مينوسما على تدمير جزء من معداتها لأنها لم تتمكن من إزالتها لكنها تركت وراءها البعض أيضا.

وأشار أحد السكان الذين عملوا في مينوسما إلى أن ضحايا يوم الثلاثاء كان من بينهم سكان تجمعوا أمام المخيم لجمع المعدات.

وأكد CSP من جانبه أن إحدى غارات الطائرات بدون طيار أصابت مجموعة من الأطفال أمام مدرسة بالقرب من المخيم.

وقالت CSP إنها تطلب من السلطات التركية "مراجعة سياستها المتمثلة في بيع الطائرات بدون طيار إلى المجلس العسكري" وإلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية التي تتعاون معها وفقا ل CSP.

ومن المفترض أن تكون بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، التي بلغ عددها نحو 15 ألف جندي وشرطي وأكثر من 180 من أفرادها قتلوا في أعمال عدائية، قد غادرت بحلول 31 ديسمبر ومنذ يوليو، سحبت ما يقرب من 6000 من الأفراد المدنيين والنظاميين من مالي.