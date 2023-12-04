حركة فتح: الدم الفلسطيني يسيل على الهواء.. غزة تعرض لإبادة جماعية

علق عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، على القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشددًا على أن فلسطين تتعرض لحرب إبادة جماعية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملة التهجير القسري، فالاحتلال يدفع الشعب بالنزوح الداخلي نحو الجنوب ورفح، لتحقيق مخططه بنكبة جديدة رغم الرفض العربي والدولي.

القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

وأضاف أن الدم الفلسطيني يسيل على الهواء ولا تتوفر إرادة دولية حقيقية لوقف العدوان الإسرائيلي، وجاء ذلك خلال مداخلة مع “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح أن هناك خشية حقيقية من أن يتم التهجير القسري تحت وطئة النار والمجازر، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني وقف ثابتا في وجه مخططات التهجير، واختار أن يصمد في أرضه وأن يستشهد ويموت على أن يرحل، مضيفًا: “مساحة غزة 555 كيلومتر مربع، واليوم مساحتها 364 كيلومترا، وهى أصغر بقعة جغرافية بها كثافة سكانية، وتتعرض للتقسيم واقتطاع مناطق عازلة”.

وتابع: "الموقف الأمريكي نظريا يقول يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية، لكن فعليًا يشكلون الدعم الأساسي للاحتلال في عدوانه"، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة، بدأوا بالشمال بزعم أن المقاومة موجودة في الشمال، وجعلوا الفلسطينيين ينزحون للجنوب، هدموا المساجد والكنائس والمشافي ولم يبقوا أي مظاهر في الشمال.

وأشار إلى أن بعض الدولة الأوروبية اضطرت لتغيير خطابها بسبب الضغط الشعبي، لأنهم أدركوا أن لغة القوة لا يجلب حلًا، الكل يدرك أن الحل يكمن في مسار سياسي حقيقي، لكن الاحتلال لا يلتفت إلى هذه الأصوات والمجتمع الدولي لا يضغط على الاحتلال.