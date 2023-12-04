"الأونروا": 80 مؤسسة أممية قُصفت من قبل إسرائيل في غزة (شاهد)

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، أن هناك 80 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة استهدفت بالكامل في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن هناك 114 من الموظفين التابعة للأونروا استشهدوا بسبب القصف المستمر والعشوائي للاحتلال.

كلمة المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا:

وأضاف المستشار الإعلامي لمنظمة الأونروا، خلال مداخلة عبر "زووم"، لقناة القاهرة الإخبارية ببرنامج "مطروح للنقاش"، أنه لا مكان آمن في غزة سواء مقرات الأمم المتحدة أو الشارع فالكل مستهدف، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية لا تجعل مكان آمن في قطاع غزة.

وأوضح أنه لم تعد رايات "الأونروا" علامة للأمان كما كان من قبل، مشددًا على أن هناك مستشفيات ومدارس تابعة لمنظمة “الأونروا” ورغم ذلك يتم استهدافها وقصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه يتم إبلاغ سلطات الاحتلال وكل الأطراف بإحداثيات أماكن العمل الإنساني مرتين يوميًا، لكن مع ذلك فقد تم استهداف المدارس وأماكن الإغاثة، موضحًا أن ما يحدث في غزة ما هي إلا نكبة حقيقية، بسبب عدم إحساس المواطن الفلسطيني بالأمان في أي مكان في غزة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة أي أكثر من 80 % من السكان منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت الوكالة الأممية عبر موقعها الرسمي أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يتوجهون لمناطق لا يمكن الوصول إليها أو مكتظة أو تتعرض للهجوم عقب استئناف الأعمال العدائية بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليا يقيمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس في قطاع غزة بما في ذلك الشمال ومدينة غزة حتى أمس الأول السبت.

وأشارت "الأونروا" لمقتل أحد موظفيها خلال الغارات التي سبقت الهدنة الإنسانية ما يدفع إجمالي القتلى من زملاء الأونروا إلى 111، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحتى 2 ديسمبر، تمكنت الأونروا من التحقق من وقوع 117 حادثة في 85 مبنى تابعا للوكالة الأممية منذ بداية الحرب، فيما أصيبت 30 منشأة بشكل مباشر وأصيبت 55 أخرى بأضرار جانبية، بالإضافة إلى تقارير عن الاستخدام العسكري لخمس منشآت تابعة للوكالة.

وعن قطاع غزة، ففي الفترة ما بين 7 أكتوبر و19 نوفمبر، أبلغت وزارة الصحة في غزة عن أكثر من 12 ألفا و700 حالة وفاة وتوقفت بعد ذلك عن الإبلاغ مباشرة بسبب انهيار العديد من المستشفيات.