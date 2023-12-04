حمادة عبد اللطيف يكشف أسباب استمرار معتمد جمال مدرباً للزمالك

قال حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أن معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفارس الأبيض لابد أن يستمر خلال المرحلة المقبلة.

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" معتمد جمال لابد من استمراه فى قيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة ، مدرب محترم ونجح فى ترتيب الأوراق ويعمل بشكل جيد ولا يقل عن أى مدرب أجنبي.

وأضاف:" معتمد جمال لازم الإدارة تقرر استمراره حتي لنهاية الموسم وطبيعي يخسر خلال الفترة المقبلة لأن أى مدرب يخسر ، لكن الفريق يفوز وعادت له حالته الفنية ، إذًا لا يوجد مجال للتغيير.

وتابع:" أنا ضد تعيين مدرب أجنبي خلال الفترة الحالية لأن سيحتاج للوقت بجانب أنه سيكون بعيد عن التدريب من عام .

حمادة عبد اللطيف: أوسوريو "مؤلف كروي"

قال حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق أن معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفارس الأبيض يلعب بشكل جيد مع الفريق وقاده للفوز فى مباريات مهمة.

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "معتمد جمال ناجح مع الزمالك واستطاع أن يقدم مردود محترم لانه بيلعب الكرة السهلة.

وأضاف: "الزمالك عاني الفترة الأخيرة بسبب تأليف أوسوريو ، الزمالك كان يحتاج الاستقرار داخل الملعب وأن يكون كل لاعب فى مركزه والجميع يعلم أدواره.

واختتم: "معتمد جمال حقق الفوز فى مباراة مهمة أمام بيراميدز ثم فى الدورى استطاع الفوز أمام فيوتشر ، وفى بطولة كأس الكونفدرالية استطاع صدارة المجموعة بفوزين، طبيعي لأنه وضع كل لاعب فى مركزه.

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