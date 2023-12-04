هيثم عرابي: تعرضنا للضرب بالشماريخ أمام الهلال الليبي

أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لفريق مودرن فيوتشر أن لقاء الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هو لقاء حاسم بقوة فى المجموعة.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" تحدثنا مع اللاعبين أمس عقب مباراة الهلال الليبي أن مباراة الفريق القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري ستكون صعبة للغاية ولكن هي لقاء بطولة واللاعبين أكدوا أمس اننا سنعود من الجزائر بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وتابع:" هدفنا الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية لذلك تحقيق نتيجة إيجابية أمام اتحاد العاصمة سيعطي رسالة كبري للجميع أن مودرن فيوتشر جاء للفوز باللقب.

وأضاف:" فى مباراة الهلال الليبي تعرضنا للضرب بشماريخ على اللاعبين وذلك أول مرة أراه فى حياتي، ولكن بصراحه كان الاستقبال خارج الملعب رائع وسعداء بالفوز.

هيثم عرابي: فيوتشر هدفه الفوز بالكونفدرالية ومباراة الهلال الليبي صعبة

قال هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن مباراة الهلال الليبي امس ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كانت صعبة للغاية وأن الفوز مهم.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كانت مباراة صعبة أمام الهلال الليبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، والفوز كان مهم من أجل الاستمرار فى صدارة المجموعة.

وأضاف:" شاهدنا بالطبع استقبال رائع من الجماهير هناك إلا فقط فى الملعب كان هناك صواريخ على اللاعبين وذلك الذي تسبب فى أزمة داخل الملعب، ولكن الأهم هو الفوز وهو ما تحقق.

وأكمل:" بالطبع كان هناك عقوبات على اللاعبين عقب مباراة الزمالك والخسارة بشكل لا يليق بفريق يقدم له كل شئ من الإدارة من ماديات وكل الأمور متاحة للنجاح لذلك كان هناد غضب بسبب الخسارة واللاعبين تقبلت ذلك.

واختتم:" بالطبع هدفنا تحقيق لقب كأس الكونفدرالية.

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