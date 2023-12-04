بسبب ساندويتش..عاملة في مطعم تفقد حياتها

فقدت شابة في عُمر الزهور حياتها بسبب خلافٍ أقل من أن يوصف بالتافه.

أرادت الشابة اليافعة أن تكسب قوت يومها، ولم تكن تدري أن السبيل الذي تلتمس فيه لقمة العيش سيكون طريقها نحو النهاية.

اقرأ أيضاً: حادث سير يُسطر نهاية مآساوية لقصة سيدة مكلومة

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المحكمة المُختصة قررت حرمان المُتهم ميلفين ويليامز من إمكانية دفع الكفالة من أجل إخلاء سبيله.

وسيكون على المُتهم البقاء خلف القضبان بانتظار بداية مُحاكمته التي لم يتحدد تاريخها بعد.

وأشار التقرير إلى أن المُتهم أزهق روح الشابة بريتاني ماكون – 26 سنة في يونيو 2022، كما أصاب زميلتها في العمل جادا ستاتوم – 24 سنة بسبب نزاع حول مكونات الساندويتش المُقدم إليه في محل عملهما.

وقال السيد ويلي جلين، صاحب محل العمل الذي يشتهر بتقديم الساندويتشات، :"صدق أو لا تُصدق، الأمر بدا بشكوى منه بوجود كثير من المايونيز في الساندوتش الخاص به !".

وتابع السيد ويلي حيدثه بالقول :"لقد قرر المُتهم أن يُصعد الموقف من هذه النقطة، وقد انفتحت بذلك كل أبواب الجحيم".

قائمة اتهامات ثقيلة تُطارد الجاني

ويُواجه المُتهم سلسلة من الاتهامات الثقيلة منها التعدي الجسيم والتعدي باستخدام سلاح مُميت، فضلاً عن جريمة القسوة تجاه الأطفال من الدرجة الثالثة، وحيازة سلاح ناري.

وأشار التقرير إلى أن نجل الضحية المُصابة البالغ من العُمر 5 سنوات كان في المتجر الذي شهد الجريمة، وأبصر بعينيه واقعة إطلاق النار.

الضحية الراحلة

بيان عائلة الضحية

وأصدرت عائلة المجني عليها الراحلة بياناً قالت فيه :"لقد كانت الراحلة جميلة ومُحبة ومُنطلقة جداً، كانت تُدافع عن نفسها وعن الآخرين، لقد كانت مُحبة لعائلتها ومُعتنية بهم".

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن مُحاكمة المُتهم وكيف ستقتص المحكمة منه، وستُجيب الأيام عن السؤال بشأن دوافعه الحقيقة وراء الجريمة، وهل كان السبب المُعلن هو السبب الوحيد أم أن الأمر كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير والقطرة التي أفاضت الكأس.

وتفتح مثل هذه الحوادث الباب أمام الحديث عن ضرورة وضع حدٍ لسهولة اقتناء السلاح في أمريكا، وهو الأمر الذي يتسبب بشكلٍ كبير في ارتفاع نسب الجرائم ذات الصلة باستخدام السلاح.