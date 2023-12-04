دانييلا رحمة تتألق بفستان شفاف من توقيع زهير مراد (صور)

خطفت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة الأضواء نحو إطلالاتها وذلك خلال حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة المقام حاليًا في جدة.

وتألقت دانييلا رحمة بإطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث راتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، صمم من قماش الدانتيل من الأمام مع التنورة القصيرة.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

دانييلا رحمة

دانييلا رحمة من مواليد 13 أكتوبر 1990، ممثلة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية مقدمة للبرامج. في 2010، نالت لقب ملكة جمال لبنان للمغتربين.

عن حياتها

وُلدت من أبوين لبنانيين هاجرا إلى أستراليا خلال الحرب الأهلية اللبنانية كان والداها يعملان مع رئيس الوكالة المنظّمة والراعية لحفلة انتخاب ملكة جمال لبنان في أستراليا، فسأله المدير عن سنها وكانت وقتها في الثامنة عشرة، فشجعه على السماح لها بالمشاركة في انتخاب ملكة جمال لبنان في أستراليا لم درست الإعلام في أستراليا وعندما شاركت في مسابقة ملكة الجمال انقطعت عن الدراسة.

عودتها إلى لبنان

عام 2014 قررت العودة إلى لبنان، وقامت بتقدّيم برنامج إكس فاكتور إلى جانب باسل الزارو كما فازت بالمركز الأول بمسابقة دانسينغ ويذ دا ستارس رقص النجوم ( الموسم الثاني) وعام 2016 قدمت برنامح أراب كاستيغ بموسمه الثاني

خوضها مجال التمثيل

عام 2017 خاضت تجربتها الأولى في التمثيل مع ساشا دحدوح وسينتيا سموئيل وليا أبو شعيا، في مسلسل حمل عنوان Beirut City من إنتاج سيرج أوريان وإخراجه، يحكي قصّة 4 فتيات يعشن في بيروت ويصادفن عدداً من المشكلات في حياتهنّ.

قدمت فيه شخصية يارا، شابة قادمة من الولايات المتحدة، وهي الأجرأ في المسلسل لجهة مهنتها، إذ تعمل ميكانيكية تُصلح السيارات وتركب الدراجة النارية.

وتتمتّع بشخصية جدية، تخفي مشاعرها ولا تذرف دموعها بسهولة. كما أنها تلعب الملاكمة.

وفي رمضان 2018 خاصت تجربة التمثيل من خلال السباق الرمضاني بدور بطولة إلى جانب باسل خياط، باسم مغنية ودانا مارديني ضمن مسلسل «تانغو» (تأليف إياد أبو الشامات، إخراج رامي حنّا وإنتاج إيغل فيلمز جمال سنان). وفي رمضان 2019 شاركت بمسلسل الكاتب مع باسل خياط من تأليف ريم حنا شاركت بعدها في مسلسل العودة بشخصة «نسيم» من تأليف رائد بو عجرم وإخراج ايلي سمعان وفي رمضان 2020 شاركت بمسلسل أولاد آدم بشخصية الراقصة «مايا» وأثارت الشخصية جدلا واسعا بسبب الرقص الذي اعتبره البعض جريئاً شاركت في مسلسل DNAمن تأليف ريم حنا

تعينها سفيرة للطاقة الإغترابية

في مايو 2019 تم تعينها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين سفيرة للمؤتمر السنوي المركزي للطاقة الاغترابية اللبنانية واختيرت لكونها لبنانية عادت من الاغتراب وشقت طريقا للنجاح في بلدها