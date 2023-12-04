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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"المشاركة السياسة ودعم الشباب لبناء الدولة".. ندوة بإعلام بني سويف

ندوة كلية الاعلام
ندوة كلية الاعلام الاهلية

 نظمت كلية الإعلام ندوة تثقيفية عن "المشاركة السياسة ودعم الشباب لبناء الدولة"، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتورة رشا عادل منسق كلية الإعلام، حيث حاضر في الندوة الدكتور  جمال عبدالمطلب استاذ علم الاجتماع، وسط حضور لافت من الطلاب.

وتناولت الندوة،  معني المشاركة السياسية واهميتها، الديمقراطية وسبل تطبيقها، وأهمية دور الشباب والمرأة في بناء الدولة  والفوائد التي تعود علي الفرد والمجتمع من المشاركة السياسية، ومستوياتها التي تبدأ من الاهتمام بالشأن العام وصولا لقمة الهرم وهو تقلد المناصب، كما تناولت الندوة  تعريف الطلاب بأهمية وكيفية ممارسة الحق الانتخابي، ومن له حق الانتخاب، والتعريف بدور الهيئة العليا للانتخابات في العملية الانتخابية، والدور الاعلامي في توثيق المشاركة الانتخابية داخل اللجان، وكيفية معرفة اللجان الخاصة بالأفراد.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، القائم  بأعمال رئيس الجامعة الأهلية 

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الجريدة الورقية