وقعت قبل قليل نقابة الصحفيين، بروتوكول تعاون مع شركة إيدام للخدمات الطبية، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، والكاتب الصحفي محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

أعلن الكاتب الصحفي محمد الجاري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، التفاصيل الكاملة لقرارات تطوير مشروع العلاج بالنقابة، والتي جاءت كالتالي:

1- الموافقة على زيادة الحد الأقصى الأساسي لتغطية الخدمات العلاجية من 24 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه بزيادة ١١ ألف جنيه بنسبة تزيد عن 45 %.

2- الموافقة على زيادة الحد الأقصى التكميلي لتغطية الخدمات العلاجية من 35 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

3- الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة في المشروع وفقا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية فى نفس السنة.

توضيح: (يحل هذا القرار أزمة المبلغ المقطوع في حالات الولادة خاصة بعد ارتفاع أسعارها، فمثلا باقة الولادة القيصرية حاليا سعرها في نقابة الأطباء ٨ الاف جنيه، وبالتالي بعد القرار الجديد سيحصل العضو على ٥٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه ( أي هناك زيادة في الاستفادة بنسبة 60 % ).

الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع شركة إيدام للخدمات الطبية

4- الموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 2500 جنيه ( زيادة بنسبة 40 %) ، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحداً بــ 4500 جنيه (زيادة بنسبة 28%) ، وذلك في حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد وتقرير طبي والفواتير إن وجدت.

5- الموافقة على مساهمة المشروع بإجراء التردد الحرارى للمفاصل والعمود الفقرى بنسبة 50% بحد أقصى 5000 جنيه بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66%).

6- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن جذور الأعصاب بنسبة 50% وبحد أقصى 2000 جنيه للفقرة الواحدة بدلاً من 1500 جنيه، و5000 جنيه لأكثر من فقرتين بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66 %).

7- الموافقة على زيادة دعم المشروع للأدوية الايبريكس والنيوبوجين ومشتقاته ليصبح بحد أقصى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 100%).

8- الموافقة على زيادة دعم المشروع للعلاج البيولوجى ولأدوية الروماتيود ليصبح بحد أقصى 4000 بدلاً من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 100%).

9- الموافقة على اعتماد مبلغ فرق احتساب جلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلا من 350 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 42 %).

10- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50% بدلاً من 30 % في التحاليل والأشعة التالية: ( فيتامين د مع ضرورة تقديم روشتة طبيب – قياس هشاشة العظام – الماموجرام على الثدى – الموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل). وذلك بعد تقديم الفواتير والايصالات المعتمدة والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسية الزيادة 20%).

11- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى أجهزة شلل الأطفال والأطراف الصناعية بموجب تحويل لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة التابع للقوات المسلحة بعد تقديم تقرير طبي والمقايسة لإدارة مشروع العلاج مع العمل بنفس قواعد الصرف المعمول بها سابقاً بالنسبة للشراء خارج اطار المشروع.

12- الموافقة على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100% (نقدي) بأسعار مشروع مشروع العلاج وذلك لأسر الصحفيين وذلك مقابل 200 جنيه للفرد سنوياً.

الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع شركة إيدام للخدمات الطبية

توضيح: يستفيد من هذا الكارت غير المشتركين من مشروع العلاج من أشقاء وأقارب الصحفيين للحصول على خصومات على الخدمات الطبية في المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات وغيرها بنفس الأسعار التي تعاقدت عليها النقابة على أن يدفع حامل الكارت التكلفة نقدي بنسبة 100 % دون تحمل النقابة أي أعباء.

13- الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائي لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك في المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه.

14- الموافقة على إضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.

ثانيا: استحداث البنود التالية في مشروع العلاج، وهي بنود هامة جدا بإضافة عمليات الليزر والمنظار والتردد الحراري وغيرها للمشروع.

1- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن مفاصل الركبتين بنسبة 50% وبحد أقصى 1000 جنيه للركبة الواحدة و 1500 جنيه للركبتين.

2- الموافقة على مساهمة المشروع في إجراء البواسير بالليزر بنسبة 50 % وبحد أقصى 5000 جنيه.

3- الموافقة على مساهمة المشروع فى إجراء البواسير مع شرخ شرجى بالليزر أو الناصور بأنواعه بالليزر بنسبة 50% وبحد أقصى 8000 جنيه.

4- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى عمليات الأوعية الدموية بالتردد الحرارى أو الليزر مثل دوالى الساقين بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع شركة إيدام للخدمات الطبية

5- الموافقة على مساهمة المشروع فى فرق التكلفة ما بين إجراء الزائدة واللوز جراحيا واجرائها بالمنظار الجراحي بنسبة 50% بحد أقصى 2000 جنيه، وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.

6- الموافقة على مساهمة المشروع فى فرق التكلفة ما بين عمليات الأنف والأذن بالمنظارالجراحي واجرائها بالتردد الحرارى والليزر بنسبة 50% بحد أقصى 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.

7- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % من قيمة العدسة فى عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.