نقيب الصحفيين الفلسطينيين: طالبت النائب العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق بجرائم الاحتلال

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبوبكر، إنه أخبر النائب العام للمحكمة الجنائية كريم خان، الذي زار رام الله، بجرائم الاحتلال الممنهجة في قطاع غزة.

وقال خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة "CBC"، السبت، إن النائب العام للمحكمة الجنائية التقى عددا من المسؤولين على رأسهم الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء ووزراء العدل والخارجية والإعلام، وحضر الاجتماع معهم كونه نقيبا للصحفيين وأخبره بالجرائم الممنهجة لقتل الصحفيين الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر، وما يجري بعدها.

جرائم ممنهجة الأخطر في العالم

وأوضح أن ما يجري في غزة من جرائم ممنهجة الأخطر في العالم أجمع على الصحفيين، وأن 80% ممن قتلوا في العالم أجمع من الصحفيين كانوا من الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه طالب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عن جرائم إسرائيل المرتكبة بحق الصحفيين، متابعا: "قلت له إذا كانت تريد أن تكون زيارتك تاريخية لفلسطين عليك أن تتخذ مواقف شجاعة وتاريخية تعلن بها بدأ إجراءات التحقيق في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين".