أمر قاضى المعارضات بالقليوبية بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة بسبب هاتفها المحمول بالقناطر الخيرية

وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية، قد كشفت غموض العثور على جثمان ربة منزل عثر عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقل الجثمان للمستشفى، وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه جار المجني عليها عاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، كما أرشد عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.

وفاة شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم على طريق شبين القناطر

كما لقى شابين حتفهما وأصيب ثالث في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين، شبين القناطر ، وتم نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر واسفر الحادث عن مصرع كلا من، فيصل ب ع 18 سنة ومصطفى ع م 19 سنة، وإصابة شاب ثالث وتم نقل الجثتان والمصاب إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت التصريح بدفن الجثتان والاستعلام عن حالة المصاب الثالث والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة.