ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز المنيا

تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة وتنمية الأسرة المصرية، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، عددًا من الندوات التوعوية والتثقيفية.

والتي تناولت مختلف الموضوعات والقضايا المهمة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين، من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، أنه تم تنظيم ندوة بعنوان "المشاركة السياسية… صوتك أمانة" بقاعة الوحدات المحلية بمركزي، (ديرمواس - العدوة).

وذلك ضمن جهود الوحدة لتنظيم سلسلة من حملات التوعية لرفع وعى المرأة والأسرة المصرية، بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والحق الدستوري القانوني للمرأة والمواطن، في المشاركة السياسية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة، والمشاركة في التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة، ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة، والتي انطلقت في السنوات الأخيرة وشهد لها العالم أجمع.

وأضافت "الزهراء" أنه تم تنفيذ ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة المنيا، والإدارة الصحية بالمنيا، وذلك في إطار فعاليات حملة الـ ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور طالبات قسم علم الاجتماع كلية الآداب.

حيث تناولت الندوة، أهم مظاهر العنف الذى تتعرض له المرأة وبيان الآثار النفسية والطبية، التي تتعرض لها الفتاة نتيجة بعض العادات السيئة، ودعم حقوق الفتيات، والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن.