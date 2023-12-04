مدير تعليم فرشوط يتفقد استعداد المقرات الانتخابية و عوامل الأمن و السلامة

تفقد عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية، وعبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية بفرشوط، اليوم الاثنين، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من ١٠ ــ ١٢ ديسمبر الجارى لمتابعة الاجراءات التى اتخذتها المدارس والتأكد من جاهزيتها ، و مراجعة توافر عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وكبار السن و عمل مظلات و مراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية و توافر جميع عوامل الامن و السلامة .

يرافقهم عاطف العمدة رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء وأحمد شحاتة محمود رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وأعضاء لجان المتابعة والسادة الموجهين .

حيث انتهت ادارة فرشوط من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين و البالغ عددهم ١٢ مقر انتخابي مدارس فرشوط التعليمية، مع الالتزام بتقديم و توفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة مركز فرشوط .

كما تم الانتهاء من اعداد غرفة عمليات و الربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين .