وفاة طيارين تابعين للقوات الجوية الهندية جراء تحطم طائرة تدريب بولاية "تيلانجانا"

لقي طياران من القوات الجوية الهندية مصرعهما اليوم الإثنين بعد تحطم طائرة تدريب كانا على متنها في منطقة "ميداك" بولاية "تيلانجانا".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن القوات الجوية قولها إن الطائرة أقلعت من أكاديمية القوات الجوية في مدينة "حيدر أباد" للقيام بمهمة تدريب روتينية عندما وقع الحادث وتسبب في مصرع الطيارين اللذين كانا على متنها.

وقد صدرت أوامر من قبل القوات الجوية بشأن فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات قوع الحادث.

بدوره، قدم وزير الدفاع راجناث سينج تعازيه لأسر الطيارين وأعرب عن أسفه لوقوع هذا الحادث.