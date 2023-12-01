رئيس وزراء الهند يبحث مع عدد من زعماء العالم سبل دعم العلاقات المشتركة

عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم /الجمعة/، عدة لقاءات مع زعماء عالميين من المشاركين في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28) في دبي تم خلالها بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية.

وأوضح رئيس الوزراء الهندي - على صفحته بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا) - أنه اجتمع على هامش المؤتمر مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن الاجتماع كان مثمرًا، مشيرًا إلى أن الهند تقدر بعمق علاقاتها القوية والراسخة مع البحرين.

ولفت إلى أنه عقد في وقت سابق اليوم اجتماعًا مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، كما اجتمع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتم إجراء مباحثات ثرية بشأن الصداقة عميقة الجذور بين الهند والأردن.

وذكر مودي أنه اجتمع أيضا مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف ورئيس طاجيكستان إمام على رحمن، وأن المباحثات معهما كانت هامة وذات مغزى.