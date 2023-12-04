فيلم أبو نسب لمحمد إمام يسيطر على التريند بعد إعلان موعد طرحه

سيطر فيلم أبو نسب لمحمد إمام تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات جوجل بمصر، عقب نشر بطله النجم محمد إمام البرومو الخاص به، بجانبه إعلان موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

فيلم أبو نسب لمحمد إمام.. موعد طرحه في مصر والوطن العربي

ونشر محمد إمام برومو فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا:" توكلنا على الله، الإعلان الأول لفيلم أبو نسب،21 ديسمبر بجميع سينمات مصر، 28 في كل الوطن العربي".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويلعب محمد إمام دور طبيب أطفال تجمعه علاقة عاطفية بياسمين صبري التي تعمل لايف كوتش، ويواجهون مطاردات من قبل ماجد الكدواني ومحمد رضوان حتى يوم زفافهم.

يشارك محمد إمام بطولة فيلم "أبو نسب" كلا من ماجد الكدوانى، محمد لطفي، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار، ومن إنتاج سينرجي، ماجيك بينز، أوسكار، نيو سنشري، مصر العالمية، فيلم سكوير، وإخراج رامى إمام.

أفلام محمد إمام وياسمين صبري

يذكر ان فيلم أبو نسب العمل الثالث الذي يجمع محمد إمام مع ياسمين صبري، حيث قدموا من قبل فيلمين هما "جحيم في الهند عام 2016 وشاركهم عدد من نجوم الكوميديا على رأسهم محمد سلام وأحمد فتحي وحمدى الميرغنى، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى.

أما الفيلم الثاني فكان "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وكان هناك مشاركة مميزة من النجم الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، بجانب الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا، ومحمد سلام، وغيرهم من الفنانين.

وحقق الثنائي نجاح كبير لينضموا لثنائيات السينما المصرية الناجحة، وينتظر الجمهور تجربتهم الجديدة في فيلم أيو نسب المقرر عرضه بعد أيام.