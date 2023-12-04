الانتخابات الرئاسية 2024| موعد إجراء العرس الدستوري والإعادة

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهت الجمهورية المصرية من إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ 137 مقرًا في 121 دولة، خلال الثلاث أيام الماضية بأيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر.

ومن المقرر أن تدق أجراس العرس الديمقراطي الأبرز بالمحافظات والمتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023.

وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024 خارج جمهورية مصر العربية، وبداخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 10،9،8 من يناير 2024.

في هذا السياق طرح العديد من المصريين عددًا من الاسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزها عن إمكانية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، من عدمه حال انتهاء مدة سريان بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

في هذا السياق أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات له، أنه بالنسبة لبطاقات الرقم القومى غير السارية، فنحن نطبق القانون، والقانون لم يتحدث بشأن مسألة سريان البطاقة من عدمه، بينما تحدث عن مسألة سريان جواز السفر، وبالتالى أى بطاقة رقم قومى يحق لمن يحملها أن يتقدم لمباشرة الحقوق السياسية، حتى لو كانت منتهية.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز التصويت لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي، إلا في حالة استخراج جواز سفر يتضمن الرقم القومي للمواطن الراغب في التصويت.