باستخدام الأساليب الحديثة..زراعة القمح بمزرعة كلية الزراعة بجامعة بنها
تقوم وزارة الزراعة اليوم الأثنين بزراعة القمح في القليوبية، الساعة التاسعة صباحا، في مزرعة كلية الزراعة بجامعة بنها، وستقام زراعة القمح باستخدام الأساليب الحديثة، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه.
ويعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في منظومة الأمن الغذائي، ويحظى باهتمام بالغ من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أجهزة الدولة، وذلك بهدف التوسع في زراعته لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.
توصيات هامة لزيادة إنتاجية محصول القمح
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الانتهاء من زراعة محصول القمح قبل العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك حتى يستوفي القمح احتياجاته من الدفء، قبل البرودة العالية في الشهرين المقبلين، والتي قد تتسبب في الإصابة بالأمراض والآفات الزراعية.
وذكر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك 7 توصيات يجب أخذها في الاعتبار، خلال تلك المرحلة من زراعة القمح، تتوقف عليها الأنتاجية نهاية العام، كالتالي:
- الالتزام بالخريطة الصنفية للقمح: وذلك لاختيار الصنف المناسب للمنطقة، والذي يتحمل الظروف البيئية والمناخية.
- الزراعة بتقاوي معتمدة: وذلك لضمان جودة التقاوي وخلوها من الأمراض.
- الزراعة على مصاطب: وذلك لتحسين تصريف المياه وزيادة الإنتاجية.
- إضافة سلفات النشادر أو النترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان، كجرعة تنشيطية مع الزراعة: وذلك لزيادة النمو الخضري ومقاومة الأمراض.
- الالتزام بموعد رية المحاياة «رية الشتوية»، بعد حوالي من 21 إلى 25 يوما من الزراعة: وذلك لتنشيط نمو الجذور ودفع النباتات للتفريع.
- عدم تعطيش النباتات، خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل: وذلك لضمان نمو سليم للنباتات.
- إضافة 10 لترات حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كجم ماب أو منقوع سوبر الفوسفات، لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع: وذلك لزيادة الإنتاجية.
- عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة: وذلك لتجنب حدوث مشكلات في محصول القمح.