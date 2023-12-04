باستخدام الأساليب الحديثة..زراعة القمح بمزرعة كلية الزراعة بجامعة بنها

تقوم وزارة الزراعة اليوم الأثنين بزراعة القمح في القليوبية، الساعة التاسعة صباحا، في مزرعة كلية الزراعة بجامعة بنها، وستقام زراعة القمح باستخدام الأساليب الحديثة، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه.

ويعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في منظومة الأمن الغذائي، ويحظى باهتمام بالغ من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أجهزة الدولة، وذلك بهدف التوسع في زراعته لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد.



توصيات هامة لزيادة إنتاجية محصول القمح

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الانتهاء من زراعة محصول القمح قبل العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك حتى يستوفي القمح احتياجاته من الدفء، قبل البرودة العالية في الشهرين المقبلين، والتي قد تتسبب في الإصابة بالأمراض والآفات الزراعية.

وذكر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك 7 توصيات يجب أخذها في الاعتبار، خلال تلك المرحلة من زراعة القمح، تتوقف عليها الأنتاجية نهاية العام، كالتالي: