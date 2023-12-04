معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف دعم شهر ديسمبر 2023

معاش تكافل وكرامة.. مع اقتراب صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، والذي يستفيد منه حوالي 5.2 مليون أسرة، يكثف المواطنين البحث عبر " جوجل" عن الموعد الرسمي لصرف المعاش، حيث من المقرر أن يتم الصرف يوم الجمعة 15 ديسمبر.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفي السياق أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال إدخال الرقم القومي للمستفيد، وذلك عبر عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات المطلوبة.

تقديم شكوى بشأن معاش تكافل وكرامة

ويمكن للمواطنين تقديم شكوى خاصة بشأن معاش تكافل وكرامة لعام 2023، بسبب رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من خلال بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة:

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر، أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق