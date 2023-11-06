المرحلة الثانية لبرنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لمُستفيدي تكافل وكرامة بالشرقية

شهد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فاعليات المرحلة الثانية لبرنامج "فرصة" من أجل التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة والتي تنظمه مؤسسة تمكين للتدريب والتنمية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية والمقامة بالصالة المغطاة بالزقازيق.

رحب الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، بأعضاء مجلس النواب ومسؤولي البرنامج من مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة تمكين للتدريب والتنمية، مشيدًا ببرنامج "فرصة" وما يقدمه لصالح المستفيدين من تكافل وكرامة، حيث شهدت الفاعليات تكريم المتميزين من المرحلة الأولى لبرنامج "فرصة".

ويستهدف برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة القادرين علي العمل لتحقيق حياه أفضل لهم.