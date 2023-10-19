الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تظلمات تكافل وكرامة.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة تفاصيل تقديم تظلم على خلفية توقف صرف معاش تكافل وكرامة، حيث يتطلب ذلك العديد من الخطوات لتقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.

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وزارة التضامن الاجتماعي

وقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا عقب تقديم التظلمات الاستعلام عن ذلك عبر الاتصال بالخط الساخن 19680، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2023

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي 

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش.

عليك النقر على كلمة استعلام.

- تظهر البيانات الخاصة بالشخص المستعلم

- النقر على زر تسجيل الشكوى الخاصة بالمستعلم.

 - يتم الرد على الشكوى إلكترونيًا، والمطالبة باستيفاء البيانات أو الأوراق.

 برنامج تكافل وكرامة

جدير بالذكر تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية.

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